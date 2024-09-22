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КХЛ
23 сентября, понедельник
  • 17:00
  • Металлург Мг — Салават Юлаев
  • –:–
  • 17:00
  • Трактор — Спартак
  • –:–
  • 19:30
  • Локомотив — Северсталь
  • –:–
  • 19:30
  • СКА — Авангард
  • –:–
    • 24 сентября, вторник
  • 12:00
  • Амур — ЦСКА
  • –:–
  • 12:30
  • Адмирал — Витязь
  • –:–
    • Чешская экстралига
    22 сентября, воскресенье
  • ок бул
  • Тршинец — Комета Брно
  • 1:2
    • МХЛ
    23 сентября, понедельник
  • перерыв
  • Амурские Тигры — Dyn. Moscow
  • 1:21:2
  • 14:30
  • Сибирские Снайперы — Тюменский Легион
  • –:–
    • 24 сентября, вторник
  • 11:00
  • Снежные Барсы — Ladya
  • –:–
    •

    Хоккей онлайн

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    хоккейных матчей

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    Новости хоккея Владимир Галкин
  • «Автомобилист» — лидер Востока, победные серии «Адмирала» и «Сибири», неудачная полоса «Торпедо»
  • 11:32
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    22 сентября, воскресенье
    22:45Зубов о поражении «Сочи»: В зачет можно занести третий период 22:16Гатиятулин: Нам важно было успешно провести домашнюю серию 19:23«Ак Барс» легко победил «Сочи» 18:22Гол Меркли обеспечил «Автомобилисту» победу над «Ладой» 17:17Ларионов объяснил отсутствие Кагарлицкого в составе «Торпедо» 13:06«Динамо» выиграло у «Амура» в Хабаровске
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    Прогнозы на хоккей
  • Сегодня в 19:30
  • СКА — «Авангард». Прогноз и ставка
  • 1.82
    •
  • Сегодня в 17:00
  • «Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка
  • 2.60
    •
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